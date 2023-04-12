Kırmızı bültenle aranıyordu: Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya tutuklandı

Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirilen Çetinkaya ve beraberindekiler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çetinkaya, ilk olarak çevik kuvvet polislerinin geniş güvenlik önlemleri altında eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.



Hakkında yakalama kararı bulunan Çetinkaya, savunmasını vermesinin ardından bırakıldı. Çetinkaya, daha sonra Artvin Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı "Uyuşturucu ticareti" davası kapsamında talimat yoluyla ifadesi alınmak üzere İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.



Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Ürfi Çetinkaya'nın bu suçtan tutuklanmasına karar verilerek dosyasının Artvin'deki mahkemesine gönderilmesine karar verildi.



Çetinkaya, son olarak da 24 yıllık kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle İnfaz Savcılığı'na çıkarıldı.



Buradaki işlemleri tamamlanan Ürfi Çetinkaya'nın Metris Cezaevine gönderildiği öğrenildi.



24 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VARDI



Urfi Çetinkaya'nın, 2003'te İstanbul'da 577 kilogram asetik anhidrit, 159 kilogram baz morfin, 617 kilogram eroin, 2013'te Rize'de 159 kilogram, Artvin'de 103 kilogram eroin ele geçirilmesi olayında uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak suçlarından arandığı, ayrıca İnterpol tarafından iki farklı dosyadan suç kaydı olduğu ve yargılandığı suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.



URFİ ÇETİNKAYA KİMDİR?



Urfi Çetinkaya, 12 Eylül 1980 darbesinde "arananlar" listesindeydi.



1989’da Silivri'de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda üç kilo morfinle yakalandı ve tutuklandı. 6 ay sonra tahliye oldu.



Çetinkaya, 2000 yılında Matador adı verilen operasyonla yakalandı, cezaevine kondu. 2003'te tahliye edildi.



Son Tango adı verilen operasyonla tekrar tutuklanan Çetinkaya, bu kez de 2012'te sağlık sebepleri ile cezaevinden tahliye edildi.



Bir operasyon sırasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulan Çetinkaya, tekerlekli sandalyeye bağlı bir şekilde yaşamını sürdürüyor.