Kırmızı ilin mavi mahallesi: Hiç corona virüs vakası görülmedi

Corona virüs tablosunda kırmızı ile işaretlenen çok yüksek riskli iller arasında yer alan Balıkesir’de şimdiye kadar hiç corona virüs vakası olmayan Edremit’in Hacıarslanlar kırsal mahallesi dikkat çekiyor.

İHA 05.03.2021 - 09:30 | Son Güncelleme : 05.03.2021 - 09:34

Kırmızı ilin mavi mahallesi: Hiç corona virüs vakası görülmedi

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Yaklaşık bir yıldır Türkiye'yi de etkisi altına alan  corona virüs pandemisi ile mücadele devam ediyor. Yeni kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte, corona virüs haritasında kırmızı risk bölgesi olarak işaretlenen Balıkesir’de pandemi ile mücadele bütün hızıyla sürüyor.

İl genelinde virüsün yayılma hızını düşürmek için tedbirler artırılırken, Edremit’in kırsal Hacıarslanlar Mahallesinde şimdiye kadar hiç pozitif vaka görünmemesi duyanları şaşırtıyor.

"TEK BİR VAKAMIZ BİLE YOK"

Kazdağları’nın eteklerinde zeytinlik alanların içinde yer alan Hacıarslanlar Muhtarı Ali Tuzlu, “Tek bir vakamız bile yok.  Bunu temizliğe borçluyuz. Köylü kurallara riayet ediyor. Herkes maskesini takıyor. Sıkıntımız yok. Köylümüz toprak ile uğraşıyor. Bahçeye gidiyor. Hastalık kafasından siliniyor zaten. Hastalıklar kafada birikir” dedi.

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