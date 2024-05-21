Kırmızı ışıkta küçük çocuğa çarpıp kaçan şüpheli yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen motosikletli annesi ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuğa çarptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelinin 120 adet güvenlik kamerasıyla tespit edildiğini ve 23 yaşındaki motor sürücüsünün yakalandığını açıkladı.

Kırmızı ışıkta küçük çocuğa çarpıp kaçan şüpheli yakalandı

19 Mayıs 2024 tarihinde saat 12.00 sıralarında ilçesi Karadeniz Mahallesinde yaya geçitinden geçen 6 yaşındaki E.A.A. adlı çocuğa plakası olmayan bir motosiklet çarparak kaçmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelinin tespiti ve yakalanması için olayın gerçekleştiği yerden itibaren 7 km boyunca güzergahta bulunan 120 adet güvenlik kamera görüntüsü incelendiğini açıkladı.

Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin yüzleri görünecek şekilde kamera görüntüsünün elde edildiğini vurgulayan Yerlikaya, "Motoru kullanan şahsın 21 yaşındaki F.S., motorun arkasında oturan şahsın ise 23 yaşındaki A.Ç. olduğu tespit edildi." dedi.

"ADALETE TESLİM ETMEKTE KARARLIYIZ"

Yerlikaya, "Şüpheli F.S. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalandı. Kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Suç işleyenler, toplum vicdanını yaralayan hal ve davranış içinde bulunanları yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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