Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Kırsal alanda toprağa gömülü silahlar bulundu

Bitlis’te terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, araziye gizlenmiş silah ve mühimmatlar ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Kırsal alanda toprağa gömülü silahlar bulundu

’in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, araziye gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, 26 Ekim'de ilçeye bağlı Süttaşı köyü kırsalına düzenlendi.

Kırsal alanda toprağa gömülü silahlar bulundu - 1

örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeklere ait 6 şarjör, tüfek mekanizması, 3 bin 517 fişek ve yaşam malzemeleri bulundu.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...