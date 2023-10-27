Kırsal alanda toprağa gömülü silahlar bulundu

Terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeklere ait 6 şarjör, tüfek mekanizması, 3 bin 517 fişek ve yaşam malzemeleri bulundu.



Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.