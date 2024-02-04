Kırşehir'de bekçiye bıçaklı saldırı

Kırşehir'de bekçi B.Y. (31), çevreyi rahatsız eden K.B. (35) ve yanındaki 2 kişiyi uyardı. Çıkan tartışmada K.B. tarafından göğsünden bıçaklanan bekçi B.Y. ağır yaralandı.

Kırşehir'de bekçiye bıçaklı saldırı

Mesaide olmayan B.Y. (31) Ahi Evran Mahallesi'nde çevreyi rahatsız eden K.B. (35) ve yanındaki 2 kişiyi uyardı.

Uyarının ardından olay yerinden ayrılan B.Y.'yi takip eden K.B. (35) ile yanındaki 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda K.B. bekçi B.Y.'yi göğsünden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan B.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayı gerçekleştiren K.B. ise kısa sürede yakalandı.

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