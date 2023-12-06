Kırşehir'de kaza: Eski Ticaret Borsası Başkanı Arslan hayatını kaybetti

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Kırşehir-Çiçekdağı kara yolunun 20'nci kilometresi Çiçekdağı yol kavşağında meydana geldi.

Yozgat istikametinden gelen Ali Arslan (70) idaresindeki cip ile Ankara istikametinden gelen H.U. (60) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerle birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan A.U. (64) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Ali Arslan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Öte yandan Ali Arslan'ın 1996-1998 yılları arasında Kırşehir Ticaret Borsası'nda başkanlık görevinde bulunduğu belirtildi. Arslan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yarın memleketi Kırşehir'de toprağa verilecek.