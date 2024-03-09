Kırşehir'de motosiklet hırsızları yakalandı

Asayiş Şubesi ekipleri, Aşıkpaşa Mahallesi'nde sosyal medya sitesinde satış ilanına konulan motosikletin kısa süre sonra çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
3 şüphelinin motosikleti çalıp bir otomobile yükleyerek götürdüklerini belirleyen ekipler; güvenlik kamerası kayıtlarından Yerköy ilçesine gittikleri tespit edilen U.D., İ.D. ve A.D.'yi yakaladı.
Motosikleti sahibine teslim eden ekipler, yaşı küçük U.D. ve İ.D'yi de ailelerine teslim etti.
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