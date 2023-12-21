Kış geldi hastalıkları çoğaldı | Acile başvuru bir haftada yüzde 50 arttı

Haber: Melike Şahin

Son zamanlarda halsizlik, hapşuruk ve öksürük belirtileri yaşayanların sayısında artış var.

Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı arttı.

İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi de yoğunluğun yaşandığı hastaneler arasında yer alıyor. Acil servise son bir haftada başvuran hasta sayısı yaklaşık yüzde 50 arttı.



Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Acil Sorumlusu Uzm. Dr. Ertuğrul Altuğ, 2 binlere yakın olan ortalamanın 3 bine kadar çıktığını dile getirip başvuruların yüzde 70-80'inin gribal enfeksiyon denilen hasta grubunun oluşturduğunu ifade etti.



KALABALIKTA MASKE ÖNERİSİ



Grip kadar yaygın değil ancak coronavirüs, RSV ve rinovirüs de son dönemlerde etkili olan virüsler arasında yer alıyor.



65 yaş üstü kişiler, kalp, akciğer, diyabet gibi kronik hastalığı olanlar ya bağışıklığı baskılananlar gibi risk grubunda olanlarda grip tehlikeli olabiliyor.



Altuğ, virüslerden korunmak için kalabalık ortamlarda maske takılmasını önerip gribal enfeksiyonların herhangi bir tedavi alınmaması durumunda ıhlamur-nane- limon ve normal istirahat süreciyle geçebileceğinin altını çizdi.



Altuğ, hastanelere başvuru sayısındaki artışın pandemin olumsuz etkisi olabileceiğinin de altını çizdi.