Kış gündönümü ne zaman? 21 Aralık'ta neler oluyor? (2022 kış gündönümü tarihi)

2022 kış gündönümü tarihi, astrolojik olayları yakından takip eden kişilerin gündeminde yer almaya başladı. Peki, en uzun gecenin yaşandığı gün olarak bilinen 21 Aralık'ta neler yaşanacak? İşte ayrıntılar.



KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?



Kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an olarak tanımlanır.

Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır.



Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.

21 ARALIK’TA NELER OLUYOR?



Güneş ışınları Güney Yarımküre’ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir.



Üzerinden Oğlak Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya’nın en sıcak yerleridir.



Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi’dir.



Öğlen saat 12.00’de Oğlak Dönencesi’nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.



Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.



Kuzey Kutup Dairesi’nde sadece bugün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi’nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.



Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay’da yaşanır. En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.