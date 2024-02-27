Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman bitecek?

Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu, İstanbul'da 25 Kasım'da, Türkiye genelinde ise 1 Aralık'ta başlamıştı. Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere ceza uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yeniden değerleme oranı çerçevesinde güncelleniyor.



KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTECEK?



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında, 1 Aralık-1 Nisan döneminde, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor.



DENETİMLERİ KİM YAPIYOR?



Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.