Kız arkadaşa laf atma kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde kız arkadaşına laf attığı iddiasıyla kafede oturan kişilerle kavga eden Volkan Yılmaz (21) bıçaklanarak öldürüldü.

Olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı.



Olay, saat 03.30 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki bir kafenin önünde meydana geldi.



Volkan Yılmaz, kız arkadaşıyla bir kafenin önünden geçerken, kafede oturan Süleyman A. (24), Fikret D. (23) ve Ahmet A. (23) iddiaya göre kız arkadaşına laf attı.



Kız arkadaşını eve bıraktıktan sonra arkadaşlarıyla kafeye gelen Volkan Yılmaz ve 3 kişi arasında tartışma çıktı.



Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı.



Kavgada sol göğsünden yaralanan Yılmaz, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bıçakla hafif yaralanan Süleyman A. ve Fikret D. ise polis tarafından gözaltına aldı. Şüpheli Ahmet A. da sabah saatlerinde yakalandı.

Yılmaz'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.