Kız arkadaşına küfür eden babasını öldürdü

Ekipler, babasının otomobilini de kullandığı tespit edilen Hakan Demirel’i gözaltına aldı. Emniyetteki ilk ifadesinde, soğukkanlı hareketleriyle dikkat çeken Demirel’in, “Suçsuzum. Babamı akrabalarımdan bazı kişiler de öldürmüş olabilir. Beni, gereksiz yere sorguluyorsunuz. Müsaade edin, son görevimi yapmam için babamın cenaze törenine katılayım.” dedi. Ancak daha sonra suçunu itiraf eden Hakan Demirel, babasını kaldığı odasında tüfekle öldürdüğünü belirtti.



“KIZ ARKADAŞIMA KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN OLDU”



Demirel’in Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Müebbet hapis talebiyle yargılanan Demirel, “Babam kız arkadaşıma küfür ettiği için oldu. Bana tüfeği çekti bende kendisinin elinden tüfeği alıp ateş ettim. Abim yanımda olduğu için babamı öldürdüğümü söyleyemedim.” dedi.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.