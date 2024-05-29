Kız arkadaşını silahla öldürüp intihar etti

Ankara'da tartıştığı kız arkadaşını tabanca ile vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Kız arkadaşını silahla öldürüp intihar etti

'nın Çankaya ilçesinde S.Ö (42) ile kız arkadaşı S.D. (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KIZ ARKADAŞINI VURUP İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından S.Ö. yanında bulunan tabanca ile kız arkadaşı S.D.'yi vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede S.Ö. ve S.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından S.Ö. VE S.D.’nin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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