Kız isteme dönüşü feci kaza: 14 yaralı

Kaza, Mersin'in Anamur ilçesinde bağlı Uçarı Mahallesi Yapma Beleni mevkiinde D-400 kara yolunda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Antalya Gazipaşa ilçesi yönünden gelen minibüs ile karşı yönden gelen tanker çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Anamur ile Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.