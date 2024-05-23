Kız isteme dönüşü feci kaza: 14 yaralı

Mersin-Antalya D-400 kara yolunda minibüs ile tankerin çarpıştığı kazada 6'sı ağır 14 kişi yaralandı. Minibüste bulunanların kız istemeden döndüğü ve Gaziantep'e gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kız isteme dönüşü feci kaza: 14 yaralı

Kaza, Mersin'in Anamur ilçesinde bağlı Uçarı Mahallesi Yapma Beleni mevkiinde D-400 kara yolunda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Antalya Gazipaşa ilçesi yönünden gelen minibüs ile karşı yönden gelen tanker çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Anamur ile Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

Kız isteme dönüşü feci kaza: 14 yaralı - 1

Yaralılarından 6'sının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-400 yolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Olay yerinden araçların çekilmesiyle kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken minibüste bulunanların kız istemeden döndüğü, Gaziantep'e gitmek için yola çıktığı belirtildi.

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