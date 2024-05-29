Kız kardeşlerine 7 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan ağabeye 34 yıl 6 ay hapis

Konya’da V.B. isimli kişi, iki kız kardeşine cinsel istismar suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Kardeşlerini suçlayan V.B, 2 ayrı suçtan toplam 34 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kız kardeşlerine 7 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan ağabeye 34 yıl 6 ay hapis

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’da 2 kız kardeşine cinsel istismarda bulunan sanık 34 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Seydişehir ilçesinde Kuran kursuna giden E.B., geçen yıl ağustos ayında eğitmenine ağabeyi V.B’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Eğitmen, durumu aileye ve jandarmaya bildirdi.

İhbar sonrası fabrikada çalışan V.B, gözaltına aldı.

V.B ifadesinde, “2 yıl önce araba aldım. Kız kardeşim de arabamı kullanmak istiyordu. ‘Arabamı kullanmak istersen, benimle ilişkiye gireceksin’ dedim; o da kabul etti. 2 yıl boyunca devam etti.” dedi.

V.B, ifadesinin ardından çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan tutuklandı.

7 YIL BOYUNCA SÜREN İSTİSMAR

Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) ifadesi alınan E.B, ağabeyi V.B’nin 2016’dan 2023’e kadar ailesinin evde olmadığı sıralarda kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

V.B’nin diğer kız kardeş A.B’ye de sarkıntılıkta bulunup, taciz ettiği ortaya çıktı.

Kız kardeşlerin ifadelerinin ardından Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianame hazırladı.

İddianamede, V.B’nin kız kardeşi E.B’ye yönelik eylemlerinden dolayı 30 yıla kadar hapsi, A.B’ye yönelik eylemlerinden dolayı da 12 yıla kadar hapsi istendi.

KARDEŞLERİNİ SUÇLADI

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşmasına çıkan tutuklu sanık V.B, “Kardeşim E.B., bana iftira atmıştır. Diğer kız kardeşim A.B’ye de bir şey yapmadım. Beraatimi istiyorum.” dedi.

Mahkeme heyeti, V.B’ye çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 30 yıl, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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