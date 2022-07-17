Kızı ile yeğenini kurtardı, kendi akıntıya kapılıp boğuldu

Niğde'de kızı ile yeğenini kuratan bir kişi akıntıya kapılarak boğuldu.



Bozköy beldesinde oturan Sıtkı Gülsoy (42), ailesiyle birlikte piknik yapmak için Narlıgöl'e geldi. Bir süre sonra Sıtkı Gülsoy, kızı Yağmur (14) ile yeğeni Büşra Aydoğdu'nun (16) gölde çırpındığını fark edince suya girdi. Kızı ile yeğenini kurtararak güvenli alana götüren Gülsoy, daha sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.



İhbarla bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mersin'den gelen dalgıç polisler arama yaptı, bir süre sonra Gülsoy'un cansız bedenine ulaşıldı.



Gülsoy'un cesedi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturması sürüyor.