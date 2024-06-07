Kızı tarafından cansız bedeni bulundu: Kocası aranıyor

Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede N.T.'nin darp neticesinde hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde N.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kız çocuğu ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülürken, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları iddia edilen N.T.'nin eşi M.T. de polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.