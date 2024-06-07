Kızı tarafından cansız bedeni bulundu: Kocası aranıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde N.T. isimli kadın, 14 yaşındaki kızı tarafından evde ölü olarak bulundu. Kadının ilk belirlemelere göre darp sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Talihsiz kadının kocası M.T. ise polisler tarafından aranıyor.

Kızı tarafından cansız bedeni bulundu: Kocası aranıyor

Olay, Cuma Mahallesi 202 sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre dışarıdan gelen 14 yaşındaki kız çocuğu, annesi N.T.'yi evde yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde N.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede N.T.'nin darp neticesinde hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

Kızı tarafından cansız bedeni bulundu: Kocası aranıyor - 1

Kız çocuğu ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülürken, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları iddia edilen N.T.'nin eşi M.T. de polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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