Kızılay Başkanlığından istifa eden Kerem Kınık'tan ilk paylaşım

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6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Yönetim Kurulu Kerem Kınık'ın talebiyle bugün olağanüstü toplandı.



Kurul, Kerem Kınık'ın istifasının ardından oy birliği ile olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.



2016 yılından bu yana Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevini yürüten Kınık'ın istifasının ardından tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecek.

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Kınık, sosyal medya hesabından "Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla! Bana tarafından yardım edici bir güç ver!" paylaşımında bulundu.