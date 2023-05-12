Kızılay Başkanlığından istifa eden Kerem Kınık'tan ilk paylaşım

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6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti.
Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Yönetim Kurulu Kerem Kınık'ın talebiyle bugün olağanüstü toplandı.
Kurul, Kerem Kınık'ın istifasının ardından oy birliği ile olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.
2016 yılından bu yana Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevini yürüten Kınık'ın istifasının ardından tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecek.
İLK PAYLAŞIM
Kınık, sosyal medya hesabından "Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla! Bana tarafından yardım edici bir güç ver!" paylaşımında bulundu.
Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla! Bana tarafından yardım edici bir güç ver!— Kerem Kınık (@drkerem) May 12, 2023
İsra 80
SOSYAL MEDYA HESABINDA DEĞİŞİKLİK
Kerem Kınık, istifasının ardından sosyal medya hesabında, "Türk Kızılay Genel Başkanı" unvanı yerine "Kızılay gönüllüsü" ifadesini kullanmaya başladı.
"BU YANLIŞI DÜZELTMESİ GEREKİR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle buluşmasında Kızılay'ın depremde çadır satmasına ilişkin ""Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir." ifadesini kullanmıştı.