Kızılay’ın 2’nci yardım gemisi Gazze’de

Kızılay, çadır, yatak, gıda, hijyen gibi malzemelerin bulunduğu 66 TIR’ı Gazze’ye ulaştırdığını belirtti.

Barınmaya, suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç duyan Gazze halkı için Türk Kızılay’ı, sürdürdüğü yardım faaliyetlerini Filistin Kızılayı ve Mısır Kızılayı ile iş birliği içinde gerçekleştiriyor.

Gazze’de yaşanan çatışmalardan etkilenenler için bölgeye uçaklar ve gemilerle yaklaşık bin 700 tonluk insani yardım gönderen Türk Kızılay, TIR’lara yüklediği yardım malzemelerini Mısır’daki Refah Sınır Kapısından Gazze içerisine ulaştırıyor.

