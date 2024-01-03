Kızılay’ın 2’nci yardım gemisi Gazze’de

Kızılay, geçen haftalarda gönderdiği 2’nci yardım gemisindeki malzemelerin Gazze’ye ulaştığını duyurdu.

Kızılay’ın 2’nci yardım gemisi Gazze’de

, çadır, yatak, gıda, hijyen gibi malzemelerin bulunduğu 66 TIR’ı ’ye ulaştırdığını belirtti.

Barınmaya, suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç duyan Gazze halkı için Türk Kızılay’ı, sürdürdüğü yardım faaliyetlerini Filistin Kızılayı ve Mısır Kızılayı ile iş birliği içinde gerçekleştiriyor.

Gazze’de yaşanan çatışmalardan etkilenenler için bölgeye uçaklar ve gemilerle yaklaşık bin 700 tonluk insani yardım gönderen Türk Kızılay, TIR’lara yüklediği yardım malzemelerini Mısır’daki Refah Sınır Kapısından Gazze içerisine ulaştırıyor.

Kızılay’ın 2’nci yardım gemisi Gazze’de - 1

BİN 500 TONLUK YENİ YARDIM GEMİSİ HAZIRLANIYOR

Gazze’deki sivil halka yardım etmek ve ’nin dayanışma gücünü göstermek için ‘Filistin’in yaralarını birlikte saralım’ sloganıyla yardım kampanyası yürüten Kızılay, yeni yardım gemisi için de hazırlıklarını yapmaya başladı. Kızılay, gemiye bin 500 tonluk yardım yüklemeyi hedefliyor.

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