Kızılay'ın kan stokları hala kritik seviyede

Kızılay'ın kan stoku kırmızı alarm vermeye devam ediyor.

Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürü Saim Kerman, stokların asgari seviyenin altında olduğunu söyleyerek bir kez daha kan bağışı çağrısı yaptı.

Kızılay'ın ulusal kan stoku seviyesinin "kritik" kabul edilen seviyenin altına indiğini vurgulayan Kerman, "Kritik seviye Türkiye için bütün hastanelerimiz baz alınarak ve kan gruplarına da bakılarak minimum 52 bin ünite olarak belirlenmiştir. Şu anda kritik eşikteyiz, maalesef 23 bin 824 seviyesindeyiz. Bu oldukça düşük bir rakam." dedi.

"HER AN İHTİYACI KARŞILAYACAK DURUMDA DEĞİLİZ"

Kerman, özellikle bazı kan gruplarındaki sıkıntının çok daha yoğun olduğuna dikkat çekerek "Özellikle nadir olan kan gruplarındaki ihtiyaç, bazı bölgelerde sıfıra yaklaştı. Elimizde 23 bin 824 ünite kan olması demek, bütün gruplardan tüm Türkiye'nin her an ihtiyacını karşılayabilecek durumda değiliz demektir." diye konuştu.

"Acilen bağışa ihtiyacımız var." diyen Kerman, hafta sonu yaklaşık 11 bin 500 ünite kan bağışı yapıldığını duyurdu.

"DEVAMINI BEKLİYORUZ"

7 bin 500 ünite civarında servis gerçekleştirdiklerini aktaran Kerman, "Hafta sonu bağışlarla birlikte 4 günlük stoka çıktık diyebiliriz ama hala yetersiz, bağışların devamını bekliyoruz." dedi.

Türk Kızılay tarafından, kan bağış merkezlerinin mesailerinde yeni düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Kerman, bu kapsamda merkezlerin iftar sonrası gece yarısına kadar, hatta bölge kan bağış merkezlerinin bazılarında sahura kadar açık tutulduğunu söyledi.