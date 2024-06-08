Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya gözaltı

Manisa'da bir baba,16 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Zanlı "Pişman mısınız?" sorusuna "Pişmanım." yanıtını verdi.

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya gözaltı

'nın Kula ilçesinde yaşayan lise 3'üncü sınıf öğrencisi D.K. (16), 4 Haziran'da okulda rahatsızlandı.

İddiaya göre, rehber öğretmeninin konuştuğu D.K., babası B.K.'nin (39), kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Rehber öğretmen, durumu polise bildirdi.

Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadesine başvurulan D.K., babası B.K.'nin 2 yılı aşkın süredir kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Polis, B.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, B.K.'nin Turgutlu ilçesinde olduğunu tespit etti.

B.K., Turgutlu Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önceki akşam yakalandı.

Dün gece Kula Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen B.K., basın mensuplarının "Pişman mısınız ?" sorusuna, "Pişmanım." yanıtını verdi. B.K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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