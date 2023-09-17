Kızını taciz eden kişiyi öldüren babanın cezası belli oldu

Cinayet şüphelisi Akçay ise suç aletiyle jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akçay, tutuklanarak cezaevine konuldu.



Akçay hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ''kasten adam öldürme'' suçundan hakkında iddianame düzenlendi.



''KADER KURBANIYIM''



Nevşehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Dilaver Akçay hazır bulundu. Duruşmada son sözleri sorulan sanık Akçay, "Bu yaşta cezaevinde olmak istemezdim. Kader kurbanıyım.'' dedi.



Mahkeme heyeti, sanık Dilaver Akçay'ı, ''kasten adam öldürme'' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ardından sanık hakkında ''haksız tahrik'' indirimi uygulayarak cezasını 15 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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