İstanbul Esenyurt'ta, kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba mahalleyi birbirine kattı. Kızgın adam, kızının erkek arkadaşını sokak ortasında tekme tokat dövdü. İstanbul'un Esenyurt ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde iddiaya göre kızının aynı mahalleden sevgilisi olduğunu öğrenen adam, sinir krizi geçirip ortalığı ayağa kaldırdı.Sokak ortasında kızının erkek arkadaşını tekme tokat döven adamı, çevredeki diğer vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.Olayda farklı kişiler de ellerinde sopalarla kavgaya dahil oldu.O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.