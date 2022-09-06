KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Rumların kazdığı yeri biz de kazabiliriz

Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, NTV yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatar'ın açıklamalarından satır başları;

"Sayın Erdoğan'ın liderliğinde imzalanan tahıl koridoru çok önemli bir uluslararası çaba.Yunanistan bunu kıskanıyor. Kendilerini kahraman gibi göstermek için boş işlerde bulunuyorlar.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye, Yunanistan'ın tacizlerine en iyi şekilde yanıt verecektir" dedi.

DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ GERİLİMİ



Türkiye ile Akdeniz'deki enerji faaliyetlerini izliyoruz. Onların kazdığı yerleri biz de kazabiliriz.Türkiye'nin çok haklı olduğu noktalar var. Rum'un hakkının olduğu yerde KKTC vatandaşının hakkı da var.



Küçük bir adada hak iddia etmeleri kadar saçma bir şey yok.



Tahrik var ama kimse çatışmadan yana değil.



Yunanistan, Türkiye ile denk bir statüde olduğunu düşünürken yanılgıya düşüyor.



Türkiye Yunanistan'ın tacizlerine en iyi şekilde yanıt verecektir."

