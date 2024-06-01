Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Haziran 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. Yarın için Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 3 Haziran 2024 Pazartesi Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 4 Haziran 2024 Salı Kocaeli hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 5 Haziran 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.
Bugün
32/
19
Yarın
34/
21
Pazartesi
34/
21
Salı
37/
21
Çarşamba
31/
23
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