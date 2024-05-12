Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 17 Mayıs 2024 Cuma Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 25°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 19 Mayıs 2024 Pazar Kocaeli hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

18

/

8

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

21

/

9

Cuma

Yağmurlu
Yağmurlu

25

/

11

Cumartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

26

/

12

Pazar

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

22

/

12

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