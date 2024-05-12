Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 17 Mayıs 2024 Cuma Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 25°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 19 Mayıs 2024 Pazar Kocaeli hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°.
Bugün
18/
8
Yarın
21/
9
Cuma
25/
11
Cumartesi
26/
12
Pazar
22/
12
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