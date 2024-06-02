Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Haziran 2024

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Haziran 2024
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. Yarın için Kocaeli hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 4 Haziran 2024 Salı Kocaeli hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 5 Haziran 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 6 Haziran 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

34

/

21

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

23

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

37

/

22

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

23

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

32

/

21

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