Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Mart 2024

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Mart 2024
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. Yarın için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. 4 Mart 2024 Pazartesi Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 5 Mart 2024 Salı Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 6 Mart 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

14

/

9

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

13

/

9

Pazartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

7

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

15

/

6

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

13

/

7

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