Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. Yarın için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°. 22 Ocak 2024 Pazartesi Kocaeli hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 7°. 23 Ocak 2024 Salı Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 9°. 24 Ocak 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

15

/

6

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

6

/

3

Pazartesi

Kuvvetli Rüzgar
Kuvvetli Rüzgar

7

/

2

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

9

/

1

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

9

/

4

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