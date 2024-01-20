Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. Yarın için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°. 22 Ocak 2024 Pazartesi Kocaeli hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 7°. 23 Ocak 2024 Salı Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 9°. 24 Ocak 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°.