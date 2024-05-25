Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 28 Mayıs 2024 Salı Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°.
Bugün
23/
15
Yarın
23/
13
Salı
24/
13
Çarşamba
26/
14
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Kocaeli Hava Durumu
- Hava Durumu