Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Şubat 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. 6 Şubat 2024 Salı Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°.
Bugün
12/
3
Yarın
17/
7
Salı
16/
10
Çarşamba
22/
7
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