Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Mayıs 2024

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Mayıs 2024
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 24°. Yarın için Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°. 9 Mayıs 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 10 Mayıs 2024 Cuma Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 11 Mayıs 2024 Cumartesi Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

24

/

11

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

27

/

13

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

24

/

14

Cuma

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

20

/

14

Cumartesi

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

18

/

14

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