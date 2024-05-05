Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Mayıs 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 24°. Yarın için Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°. 9 Mayıs 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 10 Mayıs 2024 Cuma Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 11 Mayıs 2024 Cumartesi Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°.
Bugün
24/
11
Yarın
27/
13
Perşembe
24/
14
Cuma
20/
14
Cumartesi
18/
14
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