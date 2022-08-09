Kocaeli'de 246 kilogram kokain ele geçirildi

Haberler - ntv.com.tr 09.08.2022 - 17:54
Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği operasyonla Kocaeli'de 246,8 kilogram kokain ele geçirildi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, ekiplerin düzenlediği operasyonda Dominik Cumhuriyeti'nden Kocaeli'ne gelen bir konteynerde 246,8 kg kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.
Bakan Muş, Kapıkule Gümrük Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'da ise 226,9 kg esrar yakalandığını açıkladı.
Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Dominik Cumhuriyeti'nden Kocaeli'ne gelen bir konteynerde 246,8 kg kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildi.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) August 9, 2022
Bu başarılı operasyonda görev alan birimlerimizi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/OsCeU5oqkR