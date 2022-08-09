Kocaeli'de 246 kilogram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, düzenlenen operasyonla Kocaeli'de 246,8 kilogram kokain, Edirne'de ise 226,9 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Haberler - ntv.com.tr 09.08.2022 - 17:54

Kocaeli'de 246 kilogram kokain ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği operasyonla Kocaeli'de 246,8 kilogram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, ekiplerin düzenlediği operasyonda Dominik Cumhuriyeti'nden Kocaeli'ne gelen bir konteynerde 246,8 kg kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Muş, Kapıkule Gümrük Kapısından 'ye giriş yapan bir TIR'da ise 226,9 kg esrar yakalandığını açıkladı.

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