Kocaeli'de 264 adet sikke ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde dün Kuzey Marmara Otoyolu Gebze geçişinde bir araçta durduruldu.

Araçta yapılan aramada 264 sikke ve yüzük ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli üzerinde ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 615 TL, 10 bin 120 euro, 450 frank ele geçirildi.

Aramada bulunan para ve ürünlere el koyulurken gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.