Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki çalışması sonucu Dilovası ilçesi Köseler Mahallesi Mermerciler OSB mevkisinde içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu kamyonetin ormanlık alana girdiği belirlendi.
Jandarma ekipleri takibe aldıkları aracı, ormanlık alanda durdurdu.
Ekipler, aracın kapalı kasasında 9'u çocuk, biri hamile 10'u kadın toplam 35 kişinin bulunduğunu belirledi.
Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Kocaeli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Organizatörlük yaptığı tespit edilen T.T., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken araca da el konuldu.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan T.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Jandarma ekiplerinin, olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.