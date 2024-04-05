Kocaeli'de bariyere çarpan işçi servisindeki 5 kişi yaralandı

D-100 kara yolu güney yan yolda seyreden Ergin D. idaresindeki 41 P 5822 plakalı işçi servisi Barış Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı.



Kazada araçtaki 5 işçi yaralandı.



Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle güzergahta bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.