Kocaeli'de çocuk düğününe polis baskını

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde küçük yaştaki iki çocuğa sokakta düğün yapıldığı ihbarını aldı.
Baskın düzenleyen ekipler, gelinlik giydirilen kız çocuğu E.F. (14) ve damatlık giydirilen S.S. (15) için düğün yapıldığını gördü.
Düğün sonlandırılırken, çocukların babaları M.S. ve H.F. ifadeleri için emniyete götürüldü.
Çocukların babaları ifadelerinde söz kestiklerini düğün yapmadıklarını öne sürdü.
Haklarında "aile yükümlülüğünü ihlal" suçlamasıyla adli soruşturma başlatılan M.S. ve H.F. serbest bırakıldı.
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