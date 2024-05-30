Kocaeli'de çocuk düğününe polis baskını

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde damatlık ve gelinlik giydirilen 14 ve 15 yaşlarındaki iki çocuğa sokakta düğün yapıldığı ihbarı üzerine polis baskın düzenledi. Düğün yapmadıklarını, söz kestiklerini iddia eden çocukların babaları hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'de çocuk düğününe polis baskını

'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde küçük yaştaki iki çocuğa sokakta düğün yapıldığı ihbarını aldı.

Baskın düzenleyen ekipler, gelinlik giydirilen kız çocuğu E.F. (14) ve damatlık giydirilen S.S. (15) için düğün yapıldığını gördü.

sonlandırılırken, çocukların babaları M.S. ve H.F. ifadeleri için emniyete götürüldü.

Çocukların babaları ifadelerinde söz kestiklerini düğün yapmadıklarını öne sürdü.

Haklarında "aile yükümlülüğünü ihlal" suçlamasıyla adli soruşturma başlatılan M.S. ve H.F. serbest bırakıldı.

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