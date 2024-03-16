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Kocaeli'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç kadın öldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç kadın öldü

Darıca Osman Gazi Mahallesi Halısaha Sokak'ta işe gitmek için evinden çıkan Gülhan E. (25), bu sırada bir araçtan silahla ateş açılması sonucu ağır yaralandı.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan , kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Genç kadının 7 ay önce evlendiği ve 3 ay önce bir lojistik firmasında işe başladığı belirtildi.

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