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Kocaeli'de fabrika yangını

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ısı yalıtım malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Kocaeli'de fabrika yangını

'nin Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki ısı yalıtım malzemeleri üreten bir fabrikada öğle saatlerinde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen bir yangın başladı.

kısa sürede büyüyerek fabrikanın tamamını sardı. Fabrika boşaltılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de fabrika yangını - 1

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Fabrikada yangın nedeniyle büyük çapta hasar meydana geldi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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