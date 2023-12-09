Kocaeli’de fabrika yangını: Diğer binalara da sıçradı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde lojistik fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevler diğer fabrikalara da sıçradı.

Kocaeli’de fabrika yangını: Diğer binalara da sıçradı

Yangın, saat 04.00 sıralarında Gebze ilçesi Barış Mahallesi’nde bulunan bir lojistik fabrikasında meydana geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle fabrikada yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Çevre illerden de alevlere müdahale için destek ekip geldi. Yangına müdahale edilirken, alevler yanda bulunan diğer fabrikalara da sıçradı. Fabrikada zaman zaman patlamalarda meydana geldiği bilgisine ulaşıldı.

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