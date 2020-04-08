Kocaeli'de feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Havuzlubahçe Mahallesi Kirazlıbahçe Caddesi'nde Yeniköy istikametine giden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, araçta bulunan Yusuf Büyük (17) ve Emre Serim (17) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar Muhammed Ali Serin (18) ile Ada Batın Gündoğdu (15) çevredeki hastanelere sevk edildi.



Cesetler olay yerindeki incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Ağır yaralanan Gündoğdu, hastanede yapılan müdahaye rağmen kurtarılamadı.



Yusuf Büyük, Emre Serim ve Ada Batın Gündoğdu'nun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Damlar Merkez Camisi'ne getirildi.



Gençlerin cenazeleri, burada sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınan namazın ardından Damlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Öte yandan Emre Serim, Ada Batın Gündoğdu ile Yusuf Büyük'ün Kocaeli'deki amatör takımlarda futbol oynadığı öğrenildi.