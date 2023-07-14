Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Pelitli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Alevler kısa sürede tesisi sardı.

İhbar üzerine ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin güvenlik çemberi oluşturduğu olay yerinde itfaiye erlerinin yoğun çabasının ardından yangın 2 saat sonra söndürüldü.

İtfaiyecilerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü yangın, fabrikada hasara yol açtı.

Bu arada mesai saati olmadığından tesiste çalışan bulunmadığı öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...