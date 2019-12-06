Kocaeli'de halk otobüsünden düşerek ölen Günay'ın davasında şoför tam kusurlu bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki halk otobüsten düşerek hayatını kaybeden Günay'ın ölümüne ilişkin sürücü tam kusurlu bulundu.



Olay, 16 Temmuz günü Gebze Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Dilovası'nda ailesiyle yaşayan Günay Gönülaçar, Gebze’de çalıştığı restorana gitmek için halk otobüsüne bindi. Günay Gönülaçar, otobüs çalıştığı restoranın bulunduğu alışveriş merkezinin önüne geldiği sırada inmek için kapıya yaklaştı. Günay Gönülaçar, hareket halindeki otobüsten inmeye çalıştığı sırada aşağı düşerek otobüsün altında kaldı. Üniversiteye hazırlanan, okul masraflarını çıkarmak için çalışan Günay Gönülaçar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Olayın ardından tutuklanan halk otobüsü sürücüsü Yüksel K., bir süre sonra serbest kaldı. Günay Gönülaçar’ın ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. İddianame Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

VİDEO: OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI