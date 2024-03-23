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Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oto servisinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki oto servisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Çalışanlar, yangını söndüremeyince 112 Acil Sağlık Merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ekiplerince söndürülen yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Bu kişilerden 2'si sağlık personelince Devlet ile Kocaeli Şehir hastanelerine kaldırıldı, diğer 2'si de ambulansta tedavi edildi.

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