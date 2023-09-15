Kocaeli'de işçi servisi kazası: 2 ölü

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayfer B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Nur B. ile sürücü Ümit O, minibüsteki K.A. H.G. Ö.Y. H.Y. ve P.K, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Ağır yaralı çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgeye gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kazayla ilgili bilgi aldı.