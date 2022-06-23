Kocaeli'de işitme ve konuşma engelli vatandaşa küfür dayağı

İzmit'de işitme engelli vatandaş "küfür ettiği" gerekçesiyle saldırıya uğradı.

Olay, 18 Haziran gecesi İzmit Otogarı’nda meydana geldi. İşitme engelli Hasan Aydınlı, 01.45’teki bir firmaya ait otobüse binmek üzere otogara gitti.



İddiaya göre, otobüsün geciktiğini görünce yazıhaneye gidip personele sebebini sordu. 2 dakika sonra geleceğinin söylenmesi üzerine tekrar perona dönen Aydınlı, saatin 01.57’ye vardığını görünce bu kez yazıhaneye tekrar döndü.

Olay anı, bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Aydınlı bu kez de otobüsün 02.30’da geleceği cevabını aldı.



Cevap karşısında sinirlendiği için yazıhane personelinin kendisini dövdüğünü öne süren Aydınlı, ''Arbedede küfür ettiğimi söylediler. Benim kızıp bağırdığım, sinirlendiğim doğru ama hiçbir şekilde küfür etmedim. İşaret diliyle derdimi nasıl anlatacağımı bilemedim'' diye konuştu

Hasan Aydınlı

Dayak sonrası olay yerine gelen polis tarafından tutanak tutuldu. Olaydan 1 hafta önce telefonu çalındığı için kimseyi arayamadığını ve tutanakta ne imzalatıldığını anlayamadığını söyleyen Hasan Aydınlı, İstanbul’a varır varmaz bulduğu bir telefonla durumu tercümanına aktardı.



Olay anı, bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Aydınlı, şikayetçi olacaklarını firmaya bildirmeleri üzerine ilk etapta firmanın kendileriyle görüşme yaptığını fakat sonrasında hiçbir özür dilemediklerini ifade etti.



Özrün gelmemesi üzerine Hasan Aydınlı, avukatına vermiş olduğu vekaletle olayla alakalı hukuki süreç başlattığını söyledi.



Olay anında güvenlikçilerin güldüğünü ve döven vatandaşı değil kendisini tuttuklarını söyleyen Hasan Aydınlı, “Sanki dövülmeme izin veriyormuş gibi davrandılar” sözlerini kaydetti.