Kocaeli'de panik anları! "Büyük bir ses duyduk, hemen koştuk"

Kocaeli'de korku dolu anlar yaşandı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde binanın birinci katındaki evin balkonu çöktü. Olayda ise şans eseri yaralanan olmadı.

Kocaeli'de panik anları! "Büyük bir ses duyduk, hemen koştuk"

Olay, dün gece 23.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi Torunoğulları sitesinde meydana geldi. Büyük bir ses duyan site sakinleri, birinci kattaki binanın çöktüğünü fark etti.

Balkonda kimsenin olmaması site sakinlerini sevindirirken, vatandaşlar hemen yardıma koştu.

“BÜYÜK BİR SES DUYDUK HEMEN YARDIMA KOŞTUK”

Olayı gören vatandaşlar, "Büyük bir ses duyduk hemen yardıma koştuk. Çok şükür altında veya üstünde kimse yoktu. Balkonların içinde neredeyse bir demir var. Bu durumu yönetime aktardık. Birinci kat balkonlarında sıkıntı olduğunu, diğerlerinin sağlam olduğunu söylediler" dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 10 Haziran tarihli son depremleri paylaştı)

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 10 Haziran tarihli son depremleri paylaştı)

Ankara'da kuduz alarmı: Hastalıklı hayvanları şehre yönlendiren kişilere tutuklama talebi

Ankara'da kuduz alarmı: Hastalıklı hayvanları şehre yönlendiren kişilere tutuklama talebi

ÇAYKUR'dan fabrikaların baca dumanına ilişkin açıklama

ÇAYKUR'dan fabrikaların baca dumanına ilişkin açıklama

İBB Şehir Hatları’nda yaz tarifesi başlıyor

İBB Şehir Hatları’nda yaz tarifesi başlıyor

Muğla'da kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü

Muğla'da kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü

Türk Kızılay, kurban etinden günde 50 bin kişiye yemekle ulaştırıyor

Türk Kızılay, kurban etinden günde 50 bin kişiye yemekle ulaştırıyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...