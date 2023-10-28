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Kocaeli’de şüpheli bebek ölümü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Suriye uyruklu çiftin yeni doğan bebeği yaşamını yitirdi. Baba A.S.’nin evde hareketsiz bularak hastaneye götürdüğü bebeğin ölümünü şüpheli bulan polis, olay hakkında soruşturma başlattı.

Kocaeli’de şüpheli bebek ölümü

İzmit’te Suriyeli çiftin yeni doğan bebeğinin ölümü şüpheli bulundu.

Olay, dün İzmit ilçesine bağlı Cedit Mahallesi’ndeki Eski Hastane Sokak’ta meydana geldi.

Suriye uyruklu A.S. ile M.H., bir gün önce doğan bebeği ile hastaneden eve geldi.

Gece saatlerinde baba A.S., bebeklerinin hareket etmediğini gördü.

A.S’nin Devlet Hastanesi’ne götürdüğü bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savcı talimatıyla otopsi yapıldı.

İfadesi alınan A.S.’nin gece kontrol etmek için kalktığında bebeğin hareketsiz olduğunu gördüğünü ve hastaneye getirdiğini söylediği belirtildi.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen bebek Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bebeğin kesin nedeni Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapor ile belirlenecek.

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