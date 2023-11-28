Kocaeli'de yanlış teşhisle iki memesinin alınan kadına tazminat ödenecek

Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Çiğdem Kışlalı (51) ile taraf avukatları katıldı.



Müşteki avukatı Asuman Arslan, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.



Hastane avukatı Ebru Çiftçi ile davalı doktor T.C'nin avukatı Galip Onur Demirel ve diğer davalı doktor T.İ'nin avukatı Emine Behiye Özkan ise davanın reddine karar verilmesini istedi.



Mahkeme başkanı, davalıların müştereken 25 bin liralık maddi tazminatı, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle ödemesine ve 200 bin lira manevi tazminata hükmetti.



Çiğdem Kışlalı'nın eski eşi Ulvi Hamzaoğlu'nun ise manevi tazminat talebi reddedildi.

