Kolombiya'dan gelen gemide 150 kilo kokain

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine Kolombiya'dan gelen kömür yüklü kuru yük gemisinde, 150 kilogram kokain ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kolombiya'dan gelen gemide 150 kilo kokain

'ın Ereğli ilçesindeki limana gelen Panama bandıralı ''PHOENICAN'' isimli gemide madde taşındığı ihbarı sonrası polis harekete geçti.

Kolombiya'dan gelen kömür yüklü kuru yük gemisine, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Kolombiya'dan gelen gemide 150 kilo kokain - 1

Kocaeli'nin İzmit ilçesinden sevk edilen dalgıç polislerin de katıldığı aramada, gemi didik didik arandı.

Ekiplerce yapılan aramada gemide 150 kilogram kokain ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

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